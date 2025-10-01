Хиляди демонстрираха в Гърция срещу ново трудово законодателство

Хиляди взеха участие в демонстрациите, организирани от синдикатите в публичния и частния сектор в Гърция, в рамките на 24-часовата обща стачка днес, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Синдикатите настояват за оттегляне на пакета от мерки, които въвеждат промени в работното време, за намаляване на седмичното работно време и за пълно възстановяване на свободното колективно трудово договаряне.

Сред исканията на синдикатите в публичния сектор е и връщане на 13-ата и 14-ата работна заплата, отменени след началото на финансовата криза, както и за въвеждане на 35-часова работна седмица.

Законопроектът на правителството предвижда въвеждането на редица гъвкави форми на работно време, сред които и възможността при определени обстоятелства работният ден да достига до 13 часа. Синдикатите виждат в предложенията нарушение на трудовите права на работещите.

Днес градският транспорт в Атина се движи между 9 и 21 часа, а метрото – само до 17 ч.

В стачката се включиха и моряшките синдикати, поради което до полунощ не се изпълняват никакви курсове.

Полетите на летищата обаче се изпълняват нормално, защото стачката на авиодиспечерите беше обявена за незаконна със съдебно решение.