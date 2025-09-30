Сърбия полага значителни усилия за борба с трафика на хора, според доклад на Държавния департамент на САЩ

Сърбия полага значителни усилия за борба с трафика на хора, се казва в доклад на Държавния департамент на САЩ за трафика на хора за 2025 г., предаде сръбската национална телевизия РТС.

Според доклада, тези усилия включват осъждане на редица трафиканти и разследвания срещу държавни служители, за които се твърди, че са съучастници в трафика на хора.

Правителството е идентифицирало по-голям брой жертви, а Центърът за защита на жертвите на трафик на хора е приел нови стандартни оперативни процедури за идентифициране, насочване и подпомагане на жертви на трафик, които включват правото на жертвите да обжалват официални решения за идентифициране, се казва в доклада.

В документа се съобщава, че правителството е увеличило значително финансирането за центъра и за първи път е отпуснало средства на неправителствени организации, които предоставят по-голямата част от помощта на жертвите на трафик на хора.

Въпреки това, както беше отбелязано от Държавния департамент, "правителството не успя да отговори на стандартите в няколко области, включително преследване на предполагаеми трафиканти, налагане на строги присъди, проактивно идентифициране на жертвите, адекватни процедури за скрининг сред уязвимите групи от населението, предоставяне на специализирана подкрепа за деца жертви на трафик и установяване на партньорства с гражданското общество за подпомагане на жертвите".