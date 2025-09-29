Конференция за водите на Места се проведе в гръцкия град Като Неврокопи с българско участие

Въпросите на управлението на водите на трансграничната река Места бяха тема на конференция в гръцкия град Като Неврокопи, в която взеха участие и представители на българските местни и регионални власти, съобщи гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

Участниците обсъдиха нуждата от спешно изграждане на инфраструктурни обекти по поречието на Места с цел задържане на водите ѝ за използване в периоди на безводие, защитата и запазването на богатата екосистема на реката, общото безпокойство в двете страни от климатичните промени, които засягат водните ресурси.

Кметовете на Като Неврокопи и Гоце Делчев Лефтерис Тамбуридис и Владимир Москов, които участваха във форума, подчертаха необходимостта от тясно сътрудничество между двете съседни общини за справяне с общите им проблеми.

В изказването си Москов, цитиран от АНА-МПА, подчерта, че в общите проблеми няма граници и че трябва да бъдат предприети превантивни мерки в регионите, изправени пред силно безводие. Той каза, че местните власти търсят ресурси както на европейско, така и на национално равнище, за финансиране на съществени инфраструктурни обекти. Кметът посочи, че чрез сътрудничество и приятелство вече са били преодолени много проблеми от миналото.

От своя страна кметът на Като Неврокопи Лефтерис Тамбуридис изтъкна необходимостта от изграждането на нови язовири за справяне с проблема с безводието, защото 30 процента от водите на Места се губят поради липсата на инфраструктура.