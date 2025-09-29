Подробно търсене

Миньори в Босна са в гладна стачка вече пет дни заради забавени заплати

Симона - Алекс Михалева
Миньори в Босна са в гладна стачка вече пет дни заради забавени заплати
Миньори в Босна са в гладна стачка вече пет дни заради забавени заплати
Източник: БТА
Сараево,  
29.09.2025 09:11
 (БТА)

Миньори от мината за кафяви въглища в Зеница, Централна Босна и Херцеговина, вече пети ден са в гладна стачка заради неизплатени заплати за юли и август, съобщи босненската национална телевизия БХРТ. Миньорите искат спешно да се намери трайно решение за навременно изплащане на заплатите и получаване на заплатите за юли и август.

Компанията "Електропривреда БиХ", която управлява мината в Зеница, съобщи, че заплатите за юли ще бъдат изплатени до петък, но няма информация за заплатите за август. Миньорите отхвърлиха това предложение и вчера поискаха да бъде насрочена спешна среща за днес, за да се намери решение на натрупалите се в мината проблеми.

През март миналата година около 300 миньори от седем мини в Босна протестираха в Сараево в подкрепа на миньорите от "Зеница", които отново не бяха получили няколко заплати.

/ПК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:41 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация