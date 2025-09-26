КосоваПрес: Първият конгрес на албанските хирурзи, който се провежда в Прищина, събира около хиляда участници

Близо хиляда души участват в Първия конгрес на албанските хирурзи, голямо медицинско събитие, което се провежда в Прищина, предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Вицепрезидентът на Колегията на хирурзите на Косово, травматологът Илир Хасани, подчерта, че чрез този конгрес световната наука се пренася на Балканите, превръщайки я в традиция, която все повече свързва албанските земи и лекарите от региона и отвъд него.

„Пожелавам този конгрес, освен огромния ръст, който имаме през последните години и който включва всички албански земи на Балканите и отвъд, да се разрасне още повече, защото тази година очакваме около хиляда участници в конгреса, което може да се сравни с най-големите световни конгреси, и сме щастливи, че донасяме световната наука на Балканите. Но в същото време това е конгрес, който се следи не само в рамките на Балканите и Югоизточна Европа, но и извън тях, и това е доказателство, че науката няма граници“, каза той.

Хасани, който е вицепрезидент на Колегията на хирурзите на Косово за Северна Митровица, каза, че и от там също има масово участие.

„Този път имаме масово участие и от Северна Македония“, каза още той.

Травматологът от Клиниката по травматология в Скопие Илир Хасани каза, че Конгресът на албанските хирурзи им предлага възможността да споделят своя опит с други.

„Това е център, около който хирурзи – не само албанци, но предимно албанци – се събират веднъж годишно и това направи този конгрес толкова известен, че той не знае граници. Цялата информация и иновациите, които усвояваме на други международни конгреси, ние като хирурзи представяме в нашата страна“, каза той.

Тази година в Клиничния конгрес по хирургия участват 235 хирурзи, сред които 74 международни експерти от САЩ, Европа и региона.

(Това е новина от деня в Косово, избрана от агенция КосоваПрес за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Косово да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)