Ройтерс: Румъния може да си сътрудничи с Украйна за производството на дронове чрез финансирана от ЕС програма

Румъния възнамерява да си партнира с Украйна за производството на дронове в рамките на нов механизъм на Европейския съюз за финансиране на отбраната, но ще отнеме най-малко седем години преди страната да има многопластова система за противовъздушна отбрана, заяви правителствен източник, цитиран от Ройтерс.

Членката на ЕС и НАТО има 650-километрова сухопътна граница с Украйна и се е сблъсквала с нарушения на въздушното пространство от дронове, както и със случаи на паднали фрагменти от дронове на територията си - над 20 пъти през последните две години, откакто Русия започна да атакува украински пристанища на Дунав в близост до границата с Румъния.

Напрежението нарасна в източния фланг на Европа, където Естония обвини Москва, че е изпратила три изтребителя във въздушното й пространство, а Дания затвори летища заради предполагаеми дронове седмица след като самолети на НАТО свалиха руски дронове във въздушното пространство на Полша, напомня агенцията. Румъния също беше близо до сваляне на дрон, отбелязва Ройтерс.

"Имаме нужда от повече (системи за) противовъздушна отбрана, никой няма такива", заяви за Ройтерс правителствен източник от сферата на отбраната. "Дотогава отбраната ще бъде асиметрична, с огромни разходи за противовъздушна отбрана, които могат да бъдат покрити само на ниво НАТО."

Източникът заяви, че Румъния води преговори с Украйна, чиято технология за дронове е "тествана в битки в широк мащаб", за производство на дронове в проект, който ще бъде финансиран чрез инициативата за превъоръжаване на ЕС "SAFE".

Румъния ще разполага с 16,6 милиарда евро в рамките на този механизъм, които премиерът Илие Боложан заяви, че ще позволят покупка на военно оборудване на стойност около 1 процент от БВП годишно за пет години.

Румънската система за противовъздушна отбрана включва изтребители F-16, системи "Пейтриът", ракетни комплекси HIMARS на производителя "Локхийд Мартин", южнокорейски ракети земя-въздух с малък обсег "Хирон" и германски противовъздушни установки "Гепард" .

Последните две бяха най-рентабилните опции за Румъния за противодронна отбрана в момента, отбеляза източникът.

Установките "Гепард" са разположени близо до населени зони в района на границата с Украйна, но разходите за охрана на цялата граница и поддържането на персонал биха били непосилни, отбелязва агенцията.