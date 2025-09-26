Специалната прокуратура на Косово повдигна обвинения на двама души заради това, че публично са подкрепяли "Ислямска държава"

Специалната прокуратура на Република Косово повдигна обвинения на двама души заради това, че публично са подкрепяли групировката "Ислямска държава", съобщи вестник "Коха диторе".

Двете лица с инициали Д. Б. и Е. Б. са обвинени във всяване на раздор и нетърпимост. В съобщението на прокуратурата, цитирано от вестника, се посочва, че те са насърчавали и разпространявали публично омраза и нетърпимост между религиозните групи, като са пропагандирали екстремистка религиозна идеология и публично са подкрепяли действията на "Ислямска държава".

Според съобщението на прокуратурата обвиняемите са използвали социалните мрежи Фейсбук и ТикТок за разпространение на "публикации с подстрекателско съдържание и с призиви (хората) да се присъединят към въоръжените борби и джихадистката борба".

В съобщението се посочва още, че има основателно подозрение, че подсъдимите са поставили знамена на "Ислямска държава" на покрива на къщата си и са изрисували са графити с арабски букви по стените й, с които действия потенциално би могъл да бъде нарушен общественият ред.

„Според доказателствата, Д. Б. е отхвърлял всички, които не практикуват религия по неговия начин, и е публикувал и разпространявал материали с обиди срещу мнозинството ходжи на Косовската ислямска общност (BIK)“, се казва в изявлението.

Специалната прокуратура е предложила на Основния съд в Прищина подсъдимите да бъдат признати за виновни съгласно действащите закони, а мярката за неотклонение "задържане под стража" за обвиняемия Д. Б. и мярката "домашен арест" за обвиняемия Е.Б. да бъдат продължени.