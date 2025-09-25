С акция с камиони с билбордове сръбската диаспора в САЩ се опита да насочи вниманието на международната общност към положението на сърбите в Косово

По време на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк сръбската диаспора в САЩ организира акция, за да привлече вниманието към положението на сърбите в Косово, предаде сръбската редакция на Евронюз.

Три камиона с видео билбордове обикаляха близо до централата на ООН, показвайки кадри и снимки на „престъпленията на Армията за освобождение на Косово (АОК), както и ежедневните трудности, пред които е изправено сръбското население под натиск от властите в Прищина“, пише в материала си Евронюз Сърбия.

Алекс Митрович, един от организаторите, заяви пред медията, че целта на акцията е международната общност и американската общественост да видят реалистична картина на живота на сърбите в Косово. Той припомни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в обръщението си към ООН, че косовският въпрос е решен, но реалността на място показва обратното.

„Това е вторият път, когато организираме подобна акция. Искаме да повишим осведомеността сред американците и международната общност за мъченията и насилието, на които са подложени сърбите в Косово, защото мнозина не са достатъчно запознати със ситуацията“, каза Митрович.

Той подчерта, че независимо от разделенията в Сърбия, е важно да има единство около въпроса за Косово.