МИНА: Черна гора ще продължи да участва в мисията на НАТО в Косово, каза министърът на отбраната Драган Крапович

Черна гора остава ангажирана с укрепването на добросъседските отношения и регионалната сигурност и ще продължи конкретния си принос към мисията на НАТО в Косово, каза министърът на отбраната Драган Крапович по време на среща с приключващия мисията си командир на КейФОР Енрико Бардуани. Това предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на прессъобщение на на Министерството на отбраната.

Крапович подчерта, че ролята на КейФОР е важна за сигурността и стабилността в Западните Балкани, се казва още в прессъобщението.

Той благодари на Италия за бързата ѝ реакция и помощ при потушаването на горските пожари, които засегнаха Черна гора през август.

По думите му Черна гора се застъпва за интеграцията на целите Западни Балкани в ЕС и в евроатлантическата общност, считайки това за най-добрата гаранция за дългосрочна стабилност на региона.

От своя страна, Бардуани благодари на Черна гора за нейния непрекъснат принос към мисията на НАТО в Косово, но също и за усилията ѝ за насърчаване на добросъседските отношения и сигурността в региона, се посочва в прессъобщението на черногорското Министерство на отбраната.

По време на посещението си в Подгорица Бардуани се срещна също с началника на Генералния щаб на Армията на Черна гора Миодраг Вуксанович, се отбелязва още в прессъобщението.

