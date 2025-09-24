АТА: Албания отчита увеличение на износа на минерали и горива с 37,3 %

Износът на Албания на минерали и горива отбеляза значително увеличение от 37,3% през осемте месеца на годината спрямо същия период на миналата година, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Като стойност износът на минерали и горива възлиза на 75,7 милиарда лека, при 55,2 милиарда лека през периода януари-септември 2024 г.

Според последните данни на албанския Статистически институт най-голяма част от износа на минерали и горива е била насочена към Косово и възлиза на 34,7 милиарда лека.

Въпреки че Албания е страна, богата на минерали, добавената стойност, създавана от износа им, остава ниска, защото страната все още няма икономика със затворен цикъл, където минералите се добиват, преработват и след това се изнасят.

