Телевизия Диджи 24: Наемникът Хорациу Потра, обвинен в опит за държавен преврат в Румъния, е задържан в Дубай заедно със сина си

Румънският наемник Хорациу Потра и неговият син Дориан Потра, които миналата седмица бяха изпратени на съд заедно с бившия кандидат за президент Калин Джорджеску по обвинения, свързани с опит за държавен преврат, са били задържани в Дубай, съобщиха източници, цитирани от телевизия Диджи 24.

Информацията беше съобщена и от новинарския сайт Зиаре, който се позовава на източници на телевизия Антена 3 СиЕнЕн.

Потра и синът му бяха обявени за международно издирване през юли тази година.

На 16 септември Потра, който според медиите ръководел фирми за набиране и изпращане на наемници в различни зони на конфликт, и неговият син Дориан, както и Калин Джордеску и още няколко лица, бяха изпратени на съд по дело, по което са обвинени в опит за държавен преврат. Става дума за дело, образувано от Главната прокуратура, след като Хорациу Потра и неговите наемници бяха спрени в трафика през декември миналата година на път към Букурещ, напомня телевизията.

Крайнодесният независим кандидат Калин Джоржеску, който спечели първия кръг на анулираните поради съмнения за руска намеса президентски избори в края на ноември 2024 г., е обвинен в съучастие в действия срещу конституционния ред и разпространение на неверни информации.

Хорациу Потра е обвинен в опит за извършване на действия срещу конституционния ред, неспазване на режима за оръжията и боеприпасите и обществено подстрекаване. По същото дело е изпратен на съд и неговият син Дориан Потра, както и Алекснадру-Космин Потра, също негов роднина, както и около 20 наемници, посочва телевизията.

Според магистратите Потра и неговата група наемници са възнамерявали да се инфилтрират в протестите, организирани веднага след анулирането на президентските избори на 6 декември 2024 г., за да предизвикат хаос в Букурещ. Планът за действие е бил разработен от самия Калин Джорджеску и негови близки сътрудници по време на тайна среща, която се е състояла на 7 декември в конна база в Илфов, твърдят прокурорите. Властите обаче са разполагали с информация за този план и са спрели мъжете на път към Букурещ.

Години наред Хорациу Потра, който бе обявен за международно издирване през юли тази година, е ръководел бизнес, чрез който изпращал румънци в Демократична република Конго и други африкански държави, за да се бият там като наемници, отбелязва агенция Медиафакс.