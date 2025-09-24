Турция търси американски инвестиции в зелена енергия, която да доставя на Европа през България

Турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар призова за американски инвестиции в инфраструктура за производство на зелена енергия, която да бъде изнасяна към Европа през България, съобщават турски медии.

Според турския в. "Йени акит" Байрактар е представил енергийната визия на Турция пред американски инвеститори в Ню Йорк, където е призовал за инвестиции в размер на 30 милиарда долара, необходими за изпълнението на целта на страната да достигне 120 GW инсталирана мощност от вятърна и слънчева енергия.

Министърът е откроил укрепването на регионалните връзки в областта на енергетиката и постигнатото споразумение с Азербайджан, Грузия и България за пренос и търговия със зелена електроенергия.

"Нашата цел е да доставяме електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници като слънчева и вятърна енергия, до Европа по маршрута Азербайджан – Грузия – Турция – България", е посочил той, добавяйки, че този коридор ще превърне Турция в енергиен център на Европа.

"С целта си за (производство на) 120 GW възобновяема енергия, ние ще бъдем тези, които ще доставят зелена електроенергия на Европа", е изтъкнал още турският министър в Ню Йорк.

Байрактар е споменал и усилията на страната си за изпълнението на тази цел, включително въвеждането на регулации за съкращаване на процеса на издаване на разрешителни и улесняване на инвестициите. По думите му всяка година в страната се провежда търг за 2000 мегавата вятърна и слънчева енергия.