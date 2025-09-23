ФЕНА: ЕС ще предостави седем милиона евро в подкрепа на медиите и гражданското общество в Босна и Херцеговина, обяви еврокомисарят Марта Кос

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос обяви финансова подкрепа от ЕС от 7 милиона евро за медии и организации на гражданското общество в Босна и Херцеговина, като подчерта, че независимите медии и гражданското общество са в основата на демокрацията и че тяхното „заглушаване“ отслабва обществото и създава пространство за автокрация.

Кос обеща финансовата подкрепа по време на встъпителната си реч на конференцията „Критични гласове под натиск“ в Сараево с фокус върху предизвикателствата, пред които са изправени медиите и гражданското общество, предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.

Високопоставеният представител на ЕС подчерта, че критичните гласове са подложени на натиск не само в Босна и Херцеговина, но и в много части на Европейския съюз и по света, което е сериозна заплаха за демокрацията.

„Средата за позитивна журналистика става все по-трудна в световен мащаб и навсякъде виждаме независими и критични гласове под нарастващ натиск“, каза тя.

Кос отбеляза също, че в цяла Босна и Херцеговина, особено в полуавтономната област Република Сръбска, законодателните инициативи заплашват да ограничат гражданското пространство и да подкопаят свободата на медиите.

Обръщайки се директно към представителите на медиите, тя посочи, че журналистите са изправени пред заплахи и понякога пред насилие, както е документирано в доклади на Европейската комисия.

Кос подчерта, че повторното криминализиране на клеветата и законът за чуждестранните агенти вече са създали натиск върху журналистите и неправителствените организации, ограничавайки работата им и отдалечавайки Босна и Херцеговина от европейските стандарти.

„Тези мерки не укрепват обществото, те го отслабват. Организациите на гражданското общество не са чуждестранни агенти. Тези, които поемат големи рискове, за да подобрят страната си, са най-патриотичните граждани. Вашата работа не е заплаха. Напротив, заплахата ограничава критичните гласове. Това може да доведе до корупция, нетолерантност и лошо управление“, заяви Кос, обявявайки, че подкрепата за независимите медии и борбата с дезинформацията ще бъдат засилени в рамките на ЕС.

Тя припомни също, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви нова програма за устойчивост на медиите.

„Тя ще подкрепи независимата журналистика и медийната грамотност. Съответно, същото се очаква и от бъдещите страни членки на ЕС. Нашият приоритет в процеса на разширяване е укрепването на демократичното пространство и отворените общества“, подчерта Кос.

Тя изтъкна, че без истинска свобода на словото никоя държава не може да се присъедини към ЕС.

„Ето защо съм толкова нетърпелива да се ускори процесът на присъединяване на Босна и Херцеговина. Искаме възможно най-скоро да се приемат закони, които да подкрепят независимите журналисти, активисти и неправителствените организации“, каза тя.

В встъпителната си реч Кос отбеляза също, че много медии са се сблъскали с трудности след оттеглянето на Американската агенция за международно развитие (USAID). ЕС и други страни се опитват да смекчат липсата чрез сътрудничество с донори и страни членки, но не могат напълно да заместят подкрепата, предоставяна преди това от Съединените щати.

В този контекст еврокомисарят припомни, че ЕС е отпуснал 600 000 евро от началото на годината в подкрепа на независимите медии в Европа и за предоставяне на инструменти за борба с манипулирането и намесата в информацията.

„Ще продължим да бъдем най-силните поддръжници на гражданското общество и на независимите медии в Босна и Херцеговина“, каза Кос, обявявайки финансова подкрепа от ЕС от 7 милиона евро за медии и организации на гражданското общество в Босна и Херцеговина до края на 2027 г.

Посещението на Марта Кос в Босна и Херцеговина приключва утре.

Посещението, чиято цел е да изтъкне подкрепата на Европейския съюз за бъдещето на Босна и Херцеговина, идва преди годишния пакет за разширяване по-късно тази година, който ще включва Доклада за напредъка на Босна и Херцеговина по пътя към ЕС.

(Новина, избрана от босненската агенция ФЕНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)