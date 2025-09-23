КНА: Кипър и Индия потвърждават засилването на сътрудничеството на борда на фрегатата "Триканд"

Кипър и Индия потвърдиха дългогодишните си връзки и по-нататъшното укрепване на сътрудничеството си по въпросите на отбраната и сигурността по време на събитие на борда на индийската фрегата „Триканд“ (Trikand), която акостира в Лимасол, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Министърът на транспорта, комуникациите и благоустройството Алексис Вафиадис, който представляваше президента на републиката, приветства екипажа в пристанището на Лимасол и заяви, че това е „продължение на инерцията, започнала през юни“ с посещението на индийския министър-председател в Кипър. Индийският военноморски кораб „Триканд“ може да разчита на гостоприемството на кипърските пристанища при бъдещите си пътувания, добави Вафиадис

Той каза, че вече е налице „голям напредък“, тъй като членове на кипърското правителство вече посещават Индия и работят за укрепване и подобряване на отношенията между двете страни, и похвали работата на посланика на Индия в тази насока.

Вафиадис отбеляза, че Кипър също може да предложи много на Индия, като каза, че „въпреки разликите в големината и населението, вярвам, че Кипър може да бъде надежден партньор за Индия в Източното Средиземноморие“.

Посланикът на Индия в Кипър Шри Маниш каза, че посещението на фрегатата е важен етап в отношенията между двете страни, добавяйки, че тези отношения са много дълбоки.

Правителствата на Кипър и на Индия, продължи той, изготвиха съвместен план за действие за периода 2025-2029 г., който осигурява рамка за сътрудничество и отбрана, включително съвместно военноморско обучение в отбранителния сектор и приемане на индийски военноморски кораби.

Началникът на Националната гвардия генерал-лейтенант Георгиос Цицикостас, заяви, че пристигането на фрегатата и развяването на индийското знаме в пристанището на Лимасол „е силен символ на приятелството и ангажимента на двете държави за засилване на присъствието и сътрудничеството в Източното Средиземноморие“.

Той също така обяви, че скоро ще бъде домакин на индийския си колега в Кипър, „посещение, което ще отбележи още един важен етап в нашите отношения, допълнително укрепвайки институционалния диалог и стратегическото сътрудничество между нашите въоръжени сили“.

Капитанът на фрегатата Сачин Кулкарни отбеляза, че Кипър „не е просто остров в Средиземно море, а е място за среща на цивилизации, мост между Изтока и Запада“.

Индия и Кипър, добави той, може да са отдалечени географски на много километри един от друг, „но нашите народи са свързани от дълбоки културни сходства, любов към традициите, уважение към наследството и непоколебим дух на устойчивост, и тези качества са ни водили и както във времена на предизвикателства, така и (във времена) на триумфи“.

Индийският военноморски кораб „Триканд“, модерна фрегата с управляеми ракети от типа „Талвар“, е на котва в кипърското пристанище Лимасол от 21 до 24 септември 2025 г. Акостирането на „Триканд“ в пристанището е продължение на разбирателството, постигнато между лидерите на Индия и Кипър по време на знаковото посещение на министър-председателя на Индия Нарендра Моди в Кипър на 15 и 16 юни 2025 г.

