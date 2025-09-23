Арестуван студент, участник в антиправителствените протести в Сърбия, прекрати гладната си стачка

Студент, задържан по подозрение, че е участвал в разрушаването на офиса на сръбската управляваща партия в Нови Сад по време на антиправителствени протести, прекрати днес гладната си стачка, съобщи агенция Бета.

Богдан Йовичич от Техническия факултет на университета в Нови Сад е в добро състояние, посочиха от Специализираната затворническа болница в Белград, където се намира той.

„Всички медицински протоколи, които се прилагат при хора, които не приемат храна, са приложени в случая на Б.Й. в това здравно заведение, където през цялото време той беше под лекарско наблюдение,“ се посочва в съобщение на ръководството на болницата.

Студентът Йовичич е настанен в Специализираната затворническа болница в Белград на 17 септември, след като на 12 септември започна гладна стачка в ареста на Окръжния затвор в Нови Сад, заради, както той посочва, недоволство от работата на съда, който удължи ареста му с един месец.

Той беше задържан в нощта на 14 срещу 15 август по подозрение, че е участвал в разрушаването на офиса на управляващата Сръбска прогресивна партия в Нови Сад по време на антиправителствени протести.

Петицията за освобождаването му досега е подписана от 64 000 граждани, а за утре е насрочен протест пред Окръжния затвор в Белград от 19 часа местно време (20 часа българско).

Йовичич е един от участниците в масовите антиправителствени протести, започнали през ноември миналата година след смъртта на 16 души, причинена от срутването на козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, отбелязва Радио Свободна Европа.

Участниците настояват властите да бъдат подведени под отговорност за трагедията в северния сръбски град и да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори.