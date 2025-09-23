Албанският премиер Еди Рама заяви, че Косово трябва да изпълни условията на ЕС, иначе ще продължи да се изолира

Албанският премиер Еди Рама заяви на конференция във Виена днес, че Косово трябва да изпълни условията на Европейския съюз, иначе ще продължи да се изолира, предаде АТА.

По време на речта си на конференцията "Албания – нов хоризонт" Рама засегна редица актуални въпроси, включително диалога за нормализиране на отношенията между Белград и Прищина с посредничеството на ЕС.

Рама определи диалога като "голям провал" заради това, че форматът му е грешен, и отбеляза, че по него все още не е постигнат никакъв напредък.

"Натъжава ме да виждам, че няма никакъв напредък в тази посока. Бях и продължавам да бъда убеден, че има златен път", каза албанският премиер.

Според Рама Косово трябва да "напише домашното си" пред ЕС и да не се влияе от Сърбия.

"Косово не трябва да гледа Сърбия, не трябва да знае какво прави Сърбия, а трябва да изпълни своята част, трябва да напише своето домашно, за да представи на ЕС цялата тетрадка с написаното домашно и да поиска да продължи напред. Това няма общо с изпълнението или приемането на онова, което Сърбия иска (от Косово), а е свързано с приемането на онова, което ЕС иска", заяви премиерът на Албания.

Според Рама ако Косово постъпи така, ще бъде в негов най-добър интерес да не се обвързва със Сърбия.

"Просто да го направи. Иначе ще продължи да се изолира още повече и това е жалко", допълни Рама.