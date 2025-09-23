Двама румънски граждани са арестувани в Гърция по подозрение в шпионаж

Двама румънски граждани са арестувани по подозрение в шпионаж, след като снимали базата на гръцкия военноморски флот на остров Саламина, близо до Атина, съобщи днес Гръцката брегова охрана, цитирана от вестник „Катимерини“. Румънски медии също съобщават за случая, като се позовават на гръцката държавна телевизия ЕРТ и на частната Скай.

Гръцката брегова охрана е получила сигнал от военноморските сили, които са видели двамата мъже на туристическа лодка, плаваща в проливите между континента и острова. Извършена е била проверка на двамата чужденци и техните вещи и са открити снимки на военноморската база на мобилните им телефони.

Двамата мъже, на 52 и 22 години, са арестувани вчера следобед по подозрение в шпионаж и са отведени в Централното пристанищно управление на Пирея.

Служителите са конфискували мобилните им телефони, 4700 евро и 400 долара, а лодката, с която са плавали, е свалена на брега, за да се извърши щателна проверка на транспортните ѝ документи.

Военноморската база Саламина е най-голямата от гръцкия военноморски флот. Там се намират повечето кораби на гръцките ВМС, както и много от административните, обучителните и спомагателните функции на флота, припомня „Катимерини“. Базата, разположена на около два километра от брега на атинското пристанище Пирея, е обслужвана от приблизително 10 000 души военноморски и цивилен персонал.