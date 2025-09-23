Властите в Турция задържаха 13 души по обвинения в злоупотреби със средства на Анкарската голяма община

Властите в Турция задържаха днес 13 души в рамките на разследване за злоупотреби с общински средства в Анкара, предвидени за концертни дейности, предаде Анадолската агенция. Част от задържаните са служители на Анкарската голяма община, която се управлява от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП).

Според изявление на турската прокуратура, въз основа на доклада на Комисията за разследване на финансови престъпления (MASAK) е установено, че администрацията на Анкарската голяма община е понесла загуби в размер на 154 милиона турски лири (3,16 милиона евро) при възлагането на обществени поръчки за общо 32 концерта в периода от 2021 – 2024 г.

По информация на сайта „Тюркийе тудей“ сред задържаните днес са служители от отдела за култура и социални дейности на Общината, както и собственици и партньори на компании, организирали концертите. Те са обвинени в „неправомерно поведение при изпълнение на служебните задължения“ и „манипулиране на обществени поръчки“.

Анкарската голяма община се управлява от кмета Мансур Яваш, член на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), от 2019 г. насам, припомня „Тюркийе тудей“.