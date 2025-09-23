Подробно търсене

Гръцката брегова охрана е открила 66 мигранти близо до южния гръцки остров Гавдос

Кристиан Стратев
Снимка: AP Photo/Petros Giannakouris. Изображението е илюстративно.
Атина,  
23.09.2025 08:51
 (БТА)

Гръцката брегова охрана е открила общо 66 мигранти във водите на Средиземно море край южния гръцки остров Гавдос, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“. 

По информация на „Катимерини“ лодката, в която са пътували мигрантите, е била забелязана от екип на Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“ вчера следобед, като мигновено на място е изпратен екип на гръцката брегова охрана, който е извършил спасителна операция и е транспортирал мигрантите до остров Гавдос. 

/СГ/

Към 09:29 на 23.09.2025 Новините от днес

