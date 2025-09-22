Турция отмени допълнителните мита върху редица американски стоки дни преди срещата Тръмп-Ердоган

Турция отмени наложените допълнителни митнически ставки върху редица продукти с произход от САЩ, съобщи „Тюркийе тудей“, като се позовава на указ на президента Реджеп Тайип Ердоган, обнародван в турския Държавен вестник.

С решението се отменят редица мита, въведени от 2018 г. насам. Първоначално те бяха приети в отговор на допълнителните мита, наложени от САЩ върху вноса на стомана и алуминий от Турция през същата година.

Турското министерство на търговията обясни решението за отмяна на митата върху американските стоки с „положителните преговори със САЩ и консултациите в рамката на Механизма за уреждане на спорове на Световната търговска организация (СТО)“.

Американските продукти, които бяха облагани с допълнителни мита от Турция, бяха автомобили (с 60 процента), етилов алкохол и спиртни напитки (със 70 процента), козметични продукти (с 30 процента), стоки от пластмаса (с 30 процента), суров тютюн (с 30 процента), ориз (с 25 процента), ядки (с 10 процента) и други продукти с допълнителни ставки между 10 и 25 процента.

Министерството на търговията в Анкара заяви, че решението за отмяна на допълнителните мита е в унисон с целта на Турция да постигне годишен обем на търговията със САЩ от 100 млрд. долара.

В съобщението се казва, че отмяната на митата е в рамките на по-широките дипломатически контакти между Турция и САЩ, а решението представлява значително събитие в стратегическия диалог между двете съюзнички в НАТО.

На 25 септември е планирана среща между президентите Доналд Тръмп и Реджеп Тайип Ердоган в Белия дом в рамките на посещението на турския президент в САЩ за участие в сесията на Общото събрание на ООН.

Както обяви Тръмп, двете страни работят върху много търговски и военни споразумения, „включително и за голяма предстояща покупка на самолети "Боинг" и F-16“. Американският президент каза, че двете страни ще продължат и разговорите за доставка на изтребители F-35 за Турция.

Анкара се надява да постигне споразумение с Вашингтон за изтребителите от пето поколение, след като беше изключена от програмата за производството им след придобиването на руските зенитно-ракетни комплекси С-400.