АТА: Износът на Албания нараства с 12,9 процента на годишна база през август, основни търговски партньори са Косово и Гърция

През август тази година износът на Албания се е увеличил с 12,9 процента в сравнение с август миналата година, като е достигнал до 25 млрд. леки (около 260 млн. евро), съобщи АТА специално за БТА.

В сравнение с юли обаче износът е спаднал с 27,9 процента.

Днес албанският Статистически институт (INSTAT) публикува доклада си за външната търговия, в който се посочва, че вносът е спаднал леко с 2,7 процента в сравнение с август миналата година, докато в сравнение с юли спадът е по-значителен с 19,6 процента. В абсолютна стойност вносът е бил 67 млрд. леки (около 690 млн. евро).

В резултат търговският дефицит отбелязва намаление от 10,2 процента.

Увеличението на износа през август се дължи предимно на сектора „минерали, горива и електроенергия“, който допринася с 18,9 процентни пункта. Групата на „машините и оборудването“ също има положително въздействие с принос от 1,5 процентни пункта.

От друга страна износът на „строителни материали и метали“ спада с 6,7 процентни пункта, а на „химически и пластмасови продукти“ спада с 0,6 процентни пункта.

По отношение на вноса групите, които допринасят за спада, са „машини и оборудване“ с 1,3 процентни пункта и „строителни материали и метали“ с 1,2 процентни пункта.

Също така групата на „минералите и горивата“ е допринесла за спада на вноса с 1 процентен пункт.

Косово и Гърция са основните пазари за албанския износ, като демонстрират значителен растеж в сравнение с предишната година.