АНА-МПА: Гръцкият президент се срещна с члена на Политбюро на Китайската комунистическа партия Ли Си

Президентът на Гърция Константинос Тасулас потвърди отличните отношения между Гърция и Китай по време на днешната си среща с китайския представител Ли Си, седмият по ранг член на Политбюро на Китайската комунистическа партия и секретар на Централната комисия за проверка на дисциплината, който е на посещение в Атина, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Тасулас отбеляза, че двете страни непрекъснато развиват двустранното сътрудничество от установяването на дипломатически отношения през 1972 г., въз основа на принципите на Устава на Организацията на обединените нации. Той също така посочи, че двете страни представляват две много древни цивилизации и си сътрудничат тясно в областта културата, като благодари на Китай за принципната му позиция по отношение на искането на Гърция за връщане в страната на скулптурите от Партенона.

Тасулас изрази също загриженост относно многобройните кризи, които в момента засягат света като например въоръжените конфликти в Украйна, Газа и на други места. В този контекст той подчерта ролята на Китай като член на Съвета за сигурност на ООН за възстановяване на условията на мир и стабилност въз основа на международното право. Той изрази готовността на Гърция като непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН да работи с Китай в тази насока.

Гръцкият президент изрази уважението си към китайския президент Си Дзинпин, а Ли Си му благодари за топлото посрещане и предаде послание от китайския президент за необходимостта от по-нататъшно засилване на сътрудничеството между Гърция и Китай във всички области от общ интерес, с акцент върху търговията, културата и туризма. Той отбеляза също, че Гърция и Китай като древни цивилизации непрекъснато развиват диалога и сътрудничеството си в полза на двата народа.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)