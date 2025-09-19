Сигурността на Румъния и нарушаването на въздушното й пространство от страна на Русия ще бъде сред темите на Общото събрание на ООН

Сигурността на Румъния в контекста на преднамерени и провокативни нарушения на въздушното пространство и на международното право от страна на Руската федерация ще бъде сред темите на 80-то Общо събрание на ООН. Това става ясно от прессъобщение на Министерството на външните работи на Румъния, изпратено и до редакцията на БТА.

Темата придоби особена актуалност, след като в края на миналата седмица дрон наруши въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна. Германският министър на външните работи Йохан Вадефул заяви, че Русия трябва да бъде подложена на по-голям натиск, и предупреди Москва, че НАТО ще реагира решително. Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази готовност да наложи санкции на Русия, но отбеляза, че Европа трябва да действа по начин, който е съизмерим с този на Съединените щати.

На Общото събрание на ООН Румъния ще бъде представена от ресорния министър Оана Цою, която е на едноседмична визита отвъд Океана. Тя вече се срещна с представители на американския Конгрес и дискутира консолидиране на стратегическото партньорство със САЩ, партньорски проекти в енергийния сектор, програмата за безвизов режим и насрочването на дата за визитата на румънския президент Никушор Дан.

Програмата й включва още поредица от срещи с представители на Сената, на Камарата на представителите, със Съвета по американо-румънски въпроси, с румънски студенти и преподаватели, посещение на Мемориалния музей на Холокоста, участие в кръгла маса в университета Джорджтаун.

Румънски експерти обаче определят дневния ред като „скромен“ и подчертават липсата на среща с лицата, вземащи решения в американската изпълнителна власт.

„Присъствието във Вашингтон без среща с американския държавен секретар, за съжаление, е индикация, че все още има много работа за вършене, за да се проведе дискусия с американската страна относно евентуално посещение на президента Дан в САЩ“, коментира Щефан Поперску за вестник „Евениментул зилей“.