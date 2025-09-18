МИНА: Черногорското правителство е на трето място в региона по прозрачност

Правителството на Черна гора отговаря на 67,25% от критериите за откритост, което го поставя на трето място в региона по отношение на откритост и прозрачност, след правителството на Република Северна Македония и Министерския съвет на Босна и Херцеговина (БиХ), предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на резултатите от проучване на Центъра за демократичен преход ((ЦДП, CDT)).

Заместник-изпълнителният директор на ЦДП Милена Гвозденович каза, че според Регионалния индекс за откритост правителството на Република Северна Македония постига 77,32 процента, Министерският съвет на Босна и Херцеговина - 73,72 процента, а правителството на Сърбия - 54,74 процента.

В прессъобщението на ЦДП се обяснява, че Регионалният индекс за откритост е аналитичен инструмент, който измерва колко отворени са институциите в Западните Балкани към гражданите и обществото.

Според Гвозденович изследването потвърждава, че политиката на откритост в Черна гора все още се прилага произволно, без стратегическа визия и ефективни механизми, които биха гарантирали откритото и прозрачно поведение на институциите.

„Законодателният процес остава непрозрачен и е ясно, че правителството не желае по-голямо участие на гражданите в процесите на вземане на решения“, посочи Гвозденович.

Тя каза, че големите икономически проекти и ключови решения са белязани от подчертана непрозрачност, което е особено видимо в случаи като споразумението с Обединените арабски емирства, търга за дългосрочна концесия на летище и проекта Веле Бърдо.

Гвозденович добави, че забавянето на приемането на новия Закон за свободен достъп до информация демонстрира липсата на политическа воля на настоящото правителство за подобряване на прозрачността на публичната администрация.

Тя предупреди, че някои от най-важните решения и политики са били взети по време на телефонни сесии, което предполага умишлено избягване на обществеността и медиите, тъй като подобни сесии може да бъдат насрочени бързо и по всяко време.

„Премиерът и някои министри рядко дават интервюта, а когато го правят, обикновено това е избирателно, фаворизирайки близки до тях медии. Подобен подход ограничава достъпа до информация и подкопава прозрачността на изпълнителната власт“, ​​заключи Гвозденович.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)