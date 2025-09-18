Турският медиен регулатор глоби популярни дигитални платформи и премахна част от филмите им заради неморално съдържание

Висшият съвет за радио и телевизия на Турция (RTÜK), медийният регулатор в Турция, е наложил парични санкции на дигиталните платформи „Дисни плюс“ (Disney+), „Прайм видео“ (Prime Video), „Нетфликс“ (Netflix), „Ейч Би О Макс“ (HBO Max) и „МУБИ“ (MUBI) и е премахнал част от филмите в каталозите им заради "неморално съдържание", съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Според съобщение на RTÜK мерките целят да защитят децата в Турция от „вредно съдържание“ и да „предпазят структурата на турските семейства“.

От съобщението става ясно още, че платформата „Дисни плюс“ е глобена заради филма "All of Us Strangers", който според Съвета съдържа „дълги сцени, представящи хомосексуализма в позитивна светлина“ и „омаловажава семейните ценности“, а „Прайм видео“ е с наложена санкция за филма „Those About To Die“, за който Съветът посочва, че съдържа „кървави екзекуции, насилие и хомосексуални връзки“.

Сред санкционираните филми са и „Cobalt Blue“ на „Нетфликс“, "Looking: The Movie" на „Ейч Би О Макс“ и "Benedetta" на „МУБИ“, които според съвета също „промотират хомосексуалността“ и съдържат „нецензурни кадри, достигащи до ниво на порнография“ и „сцени, представящи голота и хомосексуални отношения“.

На изброените платформи са наложени административни глоби в максимален размер, а филмите, заради които те са санкционирани, са отстранени от каталозите им, отбелязва още "Тюркийе тудей".