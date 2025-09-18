Хърватският президент: ЕС не забранява износа на оръжие за Израел поради индустриални интереси

Европейският съюз не забранява износа на оръжие за Израел поради интересите на определени индустриални кръгове в Европа, заяви днес президентът на Хърватия Зоран Миланович, цитиран от ХИНА.

Той каза това по време на честването на 30-годишнината от военната операция „Уна“ в централния хърватски град Двор. Операция „Уна“ е хърватска военна офанзива от 18–19 септември 1995 г. срещу армията на Република Сръбска в Западна Босна.

„Те (Израел) продължават да избиват тези хора и няма да спрат. Не можем да предотвратим това, но можем да забраним износа на всякакви смъртоносни оръжия от Европа за Израел. Защо това не се случва? Защото има интереси на определени индустриални кръгове в Европа, чието производство на автомобили в момента е в упадък, но които са ентусиазирани да произвеждат снаряди и куршуми“, каза Миланович.

Той изтъкна още, че санкциите, свързани с износа на оръжие, е трябвало да са в сила от години.

„Винаги, когато някой има много повече оръжия от другите, много често ги използва и атакува други“, заяви той, припомняйки примера с белградския режим и сръбските бунтовници през 1991 г., когато „Хърватия нямаше почти нищо“.

„Това нямаше да се случи, ако имаше някакъв баланс или ако например никой нямаше оръжия – както в днешна Босна и Херцеговина... тогава нямаше да има голяма опасност“, посочи той.

Миланович каза, че Израел е изключително въоръжен по стандартите на Близкия изток, но не може да функционира без американска подкрепа.

Той заяви, че би било хуманно хърватските членове на Европейския парламент да гласуват в подкрепа на забраната на износа на оръжия за Израел.

„И тогава нека ги въоръжава, който иска. Американците, докато не убият всички палестинци – защото това правят от 50 години“, каза президентът Миланович.

Той добави, че хърватите, като нация, която е „притискана по всякакви начини“, имат специална морална отговорност да говорят открито по подобни въпроси и да повишават осведомеността. Според него няма смисъл Хърватия да налага санкции на Израел самостоятелно, тъй като действа координирано чрез Европейския съюз, „освен може би да обяви определени лица за персони нон грата“.