Аджерпрес: Букурещката търговско-промишлена камара откри свое представителство в Брюксел

Букурещката търговско-промишлена камара (БТПП) откри офис в Брюксел, който да представлява камарата в отношенията ѝ с институциите на Европейския съюз (ЕС), включително Европейския парламент, Европейския съвет и Европейската комисия (ЕК), както и със специализирани агенции и свързани с тях служби, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес, позовавайки се на прессъобщение на БТПП.

На откриването беше подписан протокол за сътрудничество между БТПП, представлявана от президента Юлиу Стоклоса, и Кристиан Давид, който ще ръководи представителството на БТПП в Брюксел.

В събитието участваха също Каталин Григореску, председател на секцията „Търговска политика“ в рамките на ръководния съвет на БТПП, и Габриела Ифтене, изпълнителен директор на БТПП.

„Чрез този протокол представителството в Брюксел ще осигури представителството на БТПП в отношенията с институциите на Европейския съюз, включително Европейския парламент, Европейския съвет и Европейската комисия, както и със специализираните агенции и свързани с тях служби“, се казва в прессъобщението.

Същевременно споразумението ще спомогне за укрепване на преките връзки между БТПП и международни организации с икономически и търговски дейности, като насърчи интересите на бизнес общността в Букурещ и Румъния, подпомогне участието в съвместни проекти и засили ролята на БТПП в европейските и международните мрежи.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)