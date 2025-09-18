Подробно търсене

Кристиан Стратев
Турция следи отблизо съобщенията за закупуване на израелски оръжия от Кипър, заяви турското министерство на отбраната
Снимка: AP Photo/Petros Karadjias, File. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
18.09.2025 15:50
 (БТА)

Турция следи отблизо съобщенията за закупуване на израелски противовъздушни системи от страна на властите в Кипър, съобщи представител на турското министерство на отбраната по време на редовния седмичен брифинг за медиите, предаде Анадолската агенция. 

„Бихме искали още веднъж да напомним, че продължаващите усилия и дейности за въоръжаване на властите в южната част на остров Кипър могат да подкопаят мира и стабилността на острова и да имат опасни последици“, заяви представителят на министерството днес, като подчерта, че „Турция, както и в миналото, и днес стои до Севернокипърската турска република и я подкрепя, служейки като гарант за населението ѝ“.

По-рано през седмицата председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш заяви, че Израел работи за дестабилизирането на Кипър, като обяви, че турските власти са засекли доставки на израелска военна техника в бази в южната част на средиземноморския остров. 

Кипър е разделен от 1974 г., когато на 15 юли срещу тогавашния кипърски президент архиепископ Макариос е извършен преврат от местни гръцки националистически кръгове, които се стремят към обединение на острова с Гърция. В отговор на 20 юли същата година турски военни части нахлуват на острова, като се позовават на позицията на Турция като страна-гарант за политическия статут на Кипър. Турската армия окупира около една трета от Кипър, където през 1983 г. е обявена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която остава призната само от Анкара.

Островът представлява ключов източник на несъгласие между Гърция и Турция, които са съюзнички в НАТО. Докато Република Кипър и Гърция настояват решението да се търси чрез двузонална двуобщностна федерация, както е предвидено и в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, кипърските турци и Турция настояват за решение чрез две държави.

/ВН/

Към 15:59 на 18.09.2025 Новините от днес

