Чуждестранните граждани, влизащи на територията на Косово, ще трябва да се регистрират в полицейско управление до три дни след преминаване на границата. Това съобщи за косовското сръбско издание "Косово онлайн" заместник-директорът на косовската полиция за Северно Косово Ветон Елшани.

Той посочи, че става въпрос за закон за чужденците, който винаги е бил в сила в Косово, но частта за задължителна регистрация на чужденци не се е изпълнявал досега.

По думите му косовската полиция разпространява "Указания за влизане, движение, пребиваване и наемане на работа на чужденци в Република Косово".

"Ще говорим с хората и ще съобщим, за да знаят от кой ден трябва да се регистрират, това ще е възможно във всяко полицейско управление, в което ще получат и формуляр", посочи Елшани и допълни, че ако полицията регистрира някого, който не е изпълнил това задължение, данните му ще бъдат изпратени до граничната полиция, която ще издаде глоба.

"За нас не е важно да налагаме наказания, а хората да дойдат в полицейското управление да се регистрират и да знаем къде живеят и къде са", посочи още Елшани.

Той допълни, че в случаи на екскурзионни посещения на група от повече лица, регистрацията няма да бъде наложителна, а данните им ще бъдат изпращани директно до властите в Прищина. Когато някой е на туристическо посещение и отседне в хотел, тогава също няма да има задължението да се регистрира, тъй като хотелът ще подаде данните в срок от два дни.

За чуждестранни граждани в Косово се смятат и сърбите без косовски документи, които живеят и работят в страната, както и тези, които периодично пътуват до Косово по работа или с образователна цел. Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово и голяма част от сръбското малцинство в Северно Косово работи или получава пенсии и социални помощи от паралелни на косовските сръбски институции.

На въпрос дали документите на преподавателите и лекарите от Сърбия, които пристигат в Косово, за да работят в институциите от сръбската система ще послужат за получаване на позволение за пребиваване, Елшани отговори, че това зависи от косовското Министерство на вътрешните работи. Съпрузите на косовски граждани, които имат само сръбско гражданство, също ще трябва да преминат през съответните процедури, които могат да включват и проверка на семейното положение на място.