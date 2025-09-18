Хърватски окръг е понесъл щети за 39 милиона евро заради сушата

Хърватският северен окръг Копривничко-крижевачки е понесъл тази година щети на стойност 39 милиона евро заради сушата през лятото, съобщи хърватското издание "Индекс".

Това са първоначални данни за загубите в окръга, като се очаква местните власти да представят окончателни доклади за щетите до 7 октомври.

Окръжният кмет Томислав Голубович, който е на този пост от юни т.г., каза пред агенция ХИНА, че възнамерява възможно най-скоро да представи проект за напояване. По думите му такива проекти се изпълняват в други части на страната и само три други окръга са получили по тях 300 милиона евро в продължение на 20 години.

"За съжаление нашият окръг получи нула евро", посочи той.

Според данни на хърватския Държавен хидрометеорологичен институт в Копривничко-крижевачки окръг са паднали едва 130,8 мм на квадратен метър дъждове това лято, което е почти наполовина по-малко от средното за периода в последните години. Миналата година в същия период са паднали 178 мм.