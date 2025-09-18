Хърватските винопроизводители очакват отлична реколта тази година

Тазгодишната реколта от грозде в Хъватия може да даде изключителни вина, след като метеорологичните условия се нормализираха, за разлика от миналата година, коментираха хърватски винопроизводители, цитирани от агенция ХИНА.

Хърватският винопроизводител Владо Краутхакер припомни, че миналата година е била доста трудна за всички винопроизводители и лозари поради голямата суша и болестите по лозята и добави, че тази година всичко е различно, информира телевизия Ен1.

Той коментира, че добивите на грозде са високи, нивата на захар и киселинност на гроздето са балансирани, с по-ниско алкохолно съдържание от 12 до 13 процента.

„Тази година имаме стандартна реколта при нормални условия“, каза той, отбелязвайки, че недостигът на местна работна ръка е компенсиран от работници от Непал и Индия.

Кристиян Полованец, ръководител на асоциацията „Бреговита Хърватска“, каза, че валежите и болестите по лозята са били по-малко от миналата година.

„Параметрите на мъстта са отлични и тази година може да се запомни с много добри вина“, каза той, допълвайки че работата в избата ще бъде от решаващо значение.

Главният енолог на хърватската компания за алкохолни напитки Бадел (Badel) Дубравко Чук сравни тазгодишния сезон с този от 2020 и 2021 г.

„Добивите са много добри и вината могат да бъдат с най-високо качество“, каза той, добавяйки, че компанията разчита предимно на местни берачи, като те са подпомагани и от непалски работници.

Винопроизводителят Ивица Матошевич каза, че на хърватския полуостров Истрия обилните дъждове са удължили беритбата, но добивите са били по-високи от миналата година.

„Качеството е добро, въпреки че можеше да бъде дори по-добро без толкова много дъжд“, добави той.