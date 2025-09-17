Подробно търсене

ХИНА: Испанската автономна област Каталуния мести представителството си за Югоизточна Европа от Хърватия в Румъния
Илюстративна снимка: АП, Emilio Morenatti
Загреб,  
17.09.2025 23:01
 (БТА)

Правителството на автономно област Каталуния в Североизточна Испания съобщи, че ще премести представителството си за Югоизточна Европа от Хърватия в Румъния, описвайки Румъния като „страна с голяма тежест в региона“, съобщи за БТА агенция ХИНА.

Каталуния има представителство в Загреб от 2017 г., което е за Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Гърция и Кипър.

„Представителството за Югоизточна Европа вече няма да се намира в Хърватия, а в Румъния – страна с голяма тежест в региона поради близостта си до Балканите, но също и до Украйна и Молдова, държави, граничещи с ЕС, които са кандидати за членство“, се казва в изявление на каталунското правителство от Барселона.

Представителствата на Каталуния в чужбина са създадени с цел да насърчават културните, икономическите, спортните и други връзки. Преместването от Хърватия в Румъния е част от реформа на мрежата от представителства. 

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)

/МИД/

