Властите в Одрин са заловили 12 нелегални мигранти близо до турско-гръцката граница в района на град Узункьопрю, съобщи турската агенция ДХА.

По информация на полицията в Узункьопрю мигрантите са пътували в автомобил, който е бил спрян за проверка в околностите на града, като след направените разкрития шофьорът на превозното средство е задържан и му е повдигнато обвинение за „трафик на мигранти“.

Заловените мигранти са с произход от Афганистан, Пакистан и Иран, като всички те са предадени на местните миграционни власти, отбелязва още ДХА.