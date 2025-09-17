Подробно търсене

Кристиан Стратев
Властите в Одрин са заловили 12 нелегални мигранти близо до турско-гръцката граница
Снимка: AP Photo/Emrah Gurel, File. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
17.09.2025 12:14
 (БТА)

Властите в Одрин са заловили 12 нелегални мигранти близо до турско-гръцката граница в района на град Узункьопрю, съобщи турската агенция ДХА. 

По информация на полицията в Узункьопрю мигрантите са пътували в автомобил, който е бил спрян за проверка в околностите на града, като след направените разкрития шофьорът на превозното средство е задържан и му е повдигнато обвинение за „трафик на мигранти“.

Заловените мигранти са с произход от Афганистан, Пакистан и Иран, като всички те са предадени на местните миграционни власти, отбелязва още ДХА. 

