Водолази за пръв път изкараха артефакти от кораба, двойник на „Титаник“ – „Британик“, потънал край бреговете на Гърция преди повече от век

Водолази са изкарали артефакти от кораба, двойник на „Титаник“ – „Британик“, за пръв път, откакто океанският лайнер потъва близо до гръцкия остров Кеа в Егейско море преди повече от век, след като се натъква на мина по време на Първата световна война, съобщават електронното издание на в. „Катимерини“ и Асошиейтед прес.

Министерството на културата на Гърция съобщи в понеделник, че 11-членен екип от дълбоководни водолази е провел едноседмична операция през май до намиращите се на дълбочина от 120 м останки на „Британик“, за да извади артефакти, включително корабната камбана, навигационна лампа, посребрени подноси от първа класа, керамични плочки от турска баня, пътнически бинокъл и порцеланова мивка от каюти от втора класа.

Корабът "Британик" на „Уайт Стар Лайн“, пуснат на вода през 1914 г., е проектиран като луксозен круизен лайнер, но предназначението му е сменено и е използван като болничен кораб по време на Първата световна война. На 21 ноември 1916 г. пътувайки към остров Лемнос „Британик“ се натъква на мина и потъва край остров Кеа, на около 75 километра югоизточно от Атина. Корабът потъва за по-малко от час, като 30 от над 1000-та пътници на борда му загиват, тъй като спасителните лодки, в които се намират, са ударени от все още въртящите се витла на плавателния съд.

Към момента изкараните артефакти се съхраняват в гръцката столица Атина, а по-късно ще бъдат включени в постоянната колекция на нов Музей на подводните антики, който се разработва в пристанището на Пирея. Музеят ще разполага със специална секция, посветена на Първата световна война, в която артефактите от „Британик“ ще имат основно място, информира Асошиейтед прес.