Румънският премиер Илие Боложан се срещна с делегация на Европейската банка за възстановяване и развитие

Румънският премиер Илие Боложан прие днес в правителствения дворец "Виктория" делегация на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), ръководена от Шарлот Руе, управляващ директор за Централна и Югоизточна Европа, се съобщава в правителствено прессъобщение, изпратено и до БТА.

Целта на посещението на делегацията е обсъждане на напредъка на операциите на ЕБВР в Румъния, представяне на стратегическите приоритети и откриване на нови възможности за сътрудничество. По време на срещата са били обсъдени текущите инвестиционни проекти, бъдещи инициативи, подкрепата на ЕБВР за градската инфраструктура и за подобряването на усвояването на еврофондовете, се посочва в съобщението.

Друга тема, която е била обсъдена, се отнася до пристанище Джурджулещ в Република Молдова, което е в процес на международна продажба, иницииран от ЕБВР. Румънската страна е изразила интерес за участие в този процес в координация с Република Молдова с общата цел да бъде подкрепено регионалното развитие и свързаността по Дунав и Черно море.

През август миналата година румънското правителство даде зелена светлина за започване на преговори с ЕБВР за покупката на акциите, притежавани от банката, в Международното свободно пристанище Джурджулещ на река Дунав - единственото пристанище в Република Молдова, което е достъпно и за морски кораби.

Премиерът Боложан е приветствал ангажираността на ЕБВР в Румъния до момента, както и одобрените нови инвестиции, сред които програмата за енергийна ефективност на обществените сгради в град Брашов, модернизацията на топлофикационната система в Тимишоара и подкрепата за развитието на възобновяемата енергия чрез фотоволтаични проекти в окръзите Долж и Олт, се отбелязва още в съобщението.