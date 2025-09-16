Подробно търсене

Вълк нападна 5-годишно момиче на плаж в Северна Гърция

Кристиан Стратев
Снимка: AP Photo/Gerry Broome, File. Изображението е илюстративно.
Атина,  
16.09.2025 17:41
 (БТА)

Вълк е нападнал 5-годишно момиче от Сърбия на плаж в Неос Мармарас на полуостров Халкидики (Северна Гърция), съобщава електронното издание на в. „Катимерини“. 

Инцидентът е станал рано тази сутрин, като по информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ момиченцето е играело на плажа, когато дивото животно я е повалило на земята и я е ухапало по гърба. Пострадалото дете първоначално е откарано в местен здравен център, а след това момичето е преместено в болница. По информация на медията към момента детето е изписано и е в добро здраве. 

След случая гръцките власти са инсталирали камери в района на Неос Мармарас, за да помогнат за локализирането на вълка и да наблюдават движенията и поведението му, отбелязва още „Катимерини“. 

/СГ/

