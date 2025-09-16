Солунският университет "Македония" отбелязва 35-ата годишнина на програмите ИНТЕРРЕГ със студентски конкурс

Управляващият орган на програмите за териториално сътрудничество на ЕС ИНТЕРРЕГ в Солун и университетът „Македония“ в града обявяват студентски конкурс за текст, посветен на кохезионната политика на Евросъюза, съобщи за БТА Афродити Льолю от Управляващия орган.

Повод за конкурса е 35-ата годишнина на програмите ИНТЕРРЕГ в Европа, както и 20-ата годишнина от установяването на гръцкия Управляващ орган на ИНТЕРРЕГ в Солун. Той координира проектите по програмите Гърция – България, Гърция – Италия, Гърция – Кипър, Гърция – Албания и Гърция – Република Северна Македония.

Конкурсът е озаглавен „Политиката на сближаване и трансграничното сътрудничество през очите на студентите“.

Поканата за участие в студентския конкурс е отправена към студенти от Департамента за международни и европейски изследвания на университета „Македония“ и ги призовава в текст до 1000 думи да изразят мислите си и очакванията си за бъдещето на европейското сътрудничество, политиката на сближаване и трансграничното сътрудничество.

Студентските работи могат да имат академичен, есеистичен, политически, журналистически или критичен характер.

Участието не предполага непременно да бъдат демонстрирани технически познания, а по-скоро автентичен изказ, критическо мислене и личен подход.

Срокът за подаване на текстовете е 30 септември, а Афродити Льолю уточни, че първите са били получени малко след края на лятната студентска ваканция.

Наградените студентски работи ще бъдат обявени на събитие през октомври, организирано от Управляващия орган на ИНТЕРРЕГ за годишнината на трансграничните програми. Най-добрият текст освен това ще бъде публикуван – изцяло или резюме – в солунска медия, вероятно в неделното издание на вестник „Македония“.

На събитие в рамките на Солунския международен панаир, който завърши на 14 септември, ръководителят на Управляващия орган на програмите ИНТЕРРЕГ Мария Незерити заяви, че от 1990 г. насам Гърция е участвала в стотици проекти със съседните страни, в които са участвали над 3000 партньорски организации и чрез които са изградени мостове на развитие, доверие и солидарност.