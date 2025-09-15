Европейската прокуратура конфискува 2435 контейнера на гръцкото пристанище Пирея в рамките на разследване за митнически измами в ЕС

Европейската прокуратура обяви днес, че от юни насам е конфискувала 2435 контейнера на гръцкото пристанище на Пирея във връзка със случай на митническа измама в ЕС, предаде „Катимерини“.

Повдигнати са обвинения на шест лица, включително двама митнически служители. Те са обвинени в многократно фалшиво сертифициране, което е довело до незаконни печалби, както и загуби за бюджета на ЕС, надхвърлящи 871 000 евро, а също и в подстрекателство към митнически измами.

„Първите 500 корабни контейнера бяха конфискувани по време на акция през юни. Допълнителни 1935, които са били в транзит към ЕС, са били конфискувани при пристигането им в пристанището на Пирея, с което общият брой достига 2435“, се казва в съобщението.

Според Европейската прокуратура това е най-мащабната конфискация на контейнери до момента в ЕС. Контейнерите в момента се проверяват. Те са били натоварени предимно с електрически велосипеди, текстил и обувки, внесени от Китай, като митата и ДДС са били укривани чрез систематично изопачаване на истинската им стойност.

Акциите през юни в Пирея са били част от операция „Калипсо“, която обхваща четири държави и е била насочена към престъпни мрежи, участващи в мащабни измами с ДДС, свързани с внос от Китай, припомня „Катимерини“. Общо 10 души са били арестувани в рамките на целия ЕС.

Европейската прокуратура заяви, че измамата е продължила поне осем години, причинявайки щети от най-малко 350 милиона евро от мита и 450 милиона евро от ДДС.