Фермери в северния сръбски град Нови Сад настояват до 10 дни държавата да ги подпомогне заради сушата

След като днес фермери дойдоха с тракторите си в центъра на северния сръбски град Нови Сад, президентът на Инициативата за оцеляване на сръбските фермери Горан Филипович заяви, че държавата има 10 дни, за да ги подпомогне финансово и да изпълни "неизпълнените си обещания", предават сръбските медии.

„В противен случай ще има протести в други градове, които ще продължат по-дълго“, казва Филипович и отбелязва, че не планират блокади на пътища, а протести пред институциите, от които изискват да си вършат работата.

Според фермерите тази година сушата е унищожила от 50 до 100 процента от реколтата от царевица и соя, както и други култури и плодове.

Те настояват държавата да ги подпомогне и с 300 евро на хектар за регистрирани обработваеми и овощни насаждения.

Секретариатът по земеделие на автономната сръбска област Войводина изрази несъгласие с исканията на протестиращите фермери, обяви, че "винаги е готов за диалог, а не за ултиматуми" и оцени, че протестът от днес в Нови Сад представлява блокада.

"Специално напомняме на недоволните блокиращи земеделци, че земеделският производител от Войводина има привилегировано положение в сръбското земеделие, защото освен стимулите, които ползва от бюджета на Република Сърбия, ползва и безвъзмездни средства от бюджета на автономната област Войводина. Всеки земеделски производител във Войводина има право да кандидатства за възстановяване на безвъзмездни средства за селскостопанско производство, където възстановяването е от 60 до 90 процента", посочват от Секретариата, предава в. "Данас".

Фермерите обявиха, че ще останат в центъра на Нови Сад днес през целия ден.