Няма да плащаме заплати при бойкот на занятията в университета или училищата, каза сръбският министър на образованието

"Ще бъде жалко, ако започнат да блокират отново, ако го направят, няма да получат заплащане, със сигурност!", каза министърът на образованието Деян Вук Станкович пред телевизия Пинк и уточни, че министерството ще въведе механизми, според които преподавателите ще понесат санкции, ако не изпълняват задълженията си.

Станкович направи това изявление по повод 10-месечните антиправителствени протести в Сърбия, оглавени от студенти, които в края на ноември миналата година блокираха над 60 факултети в страната.

Тогава преподавателите в университетите масово ги подкрепиха, в знак на солидарност със студентите учителите и учениците в гимназиите също обявиха бойкот и преустановиха учебните занятия.

Повод за антиправителствените протести стана инцидент на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, който причини смъртта на 16 души.

През май студентите поискаха провеждането на предсрочни парламентарни избори, но сръбският президент отказа да ги насрочи.

През лятото протестите преминаха в прояви на гражданско неподчинение, сблъсъци с полицията и масови арести.

Министърът на образованието Деян Вук Станкович заяви пред телевизия Пинк, че в пет училища в Сърбия от общо 1819 учебните занятия са частично преустановени.

По неговите думи днес в гимназия „Стеван Сремац“ в Ниш, където част от учениците бойкотират учебните занятия, днес ще бъде приет учебен план за текущата учебна година.