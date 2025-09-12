Албанският парламент избра новия си председател – Нѝко Пелѐши

Албанският парламент избра с 84 гласа "за" и 3 "против" новия си председател – Нѝко Пелѐши – на първото заседание на новия парламент след парламентарните избори на 11 май 2025 г., предаде АТА.

На заседанието присъстваха 138 от общо 140 депутати, но само 87 участваха в гласуването, защото опозицията бойкотира избора на Пелеши за председател на парламента.

Кой е Нико Пелеши?

Нико Пелеши е роден в югозападния град Корча на 11 ноември 1970 г., информира агенцията. От януари 2021 г. до юли 2024 г. заемаше поста министър на отбраната, като е бил и председател на парламентарната група на Социалистическата партия на Албания.

В периода септември 2017 г. – януари 2019 г. Пелеши беше министър на земеделието и развитието на селските райони. По-рано, през септември 2013 г., е назначен за заместник министър-председател, позиция, която заема до май 2017 г.

Опозицията бойкотира днешното гласуване за новия председател на събранието Нико Пелеши, информира още АТА.

Ръководителят на парламентарната група на опозиционната Демократическа партия на Албания Газменд Барди заяви, че това мнозинство няма легитимността да избере председател на парламента.

„С това предложение (на Нико Пелеши за председател на парламента – бел. ред.), което правите, ни показвате, че единствената ви философия е кражба, престъпност, корупция. Затова ние изобщо няма да участваме в този процес“, заяви Барди.

Преди парламентът да избере председател, се състоя удостоверяване на мандатите и полагане на клетва на депутатите, които беше водени от временния председател на парламента Васил Лайо.

Заклелите се на днешното първо заседание на новия състав на парламента са 138 от общо 140, тъй като двама се отказаха от мандатите си. Това са лидерът на Социалдемократическа партия (СДП/PSD) на Албания Том Доши и Сабина Йорго, също от СДП.

Депутатът Милва Економи, която е представител на временната комисия по удостоверяване на мандатите, каза, че парламентът ще подаде до Централната избирателна комисия (ЦИК) на Албания информация до 30 дни за освободилите се две депутатски места.

В новия албански парламент управляващата Социалистическа партия (СП/PS) на Албания на премиера Еди Рама има 83 места, а коалицията около основната опозиционна Демократическа партия (ДП/PD) на Албания на бившия премиер и президент Сали Бериша – Коалицията "Алианс за величествена Албания" (АВА/ASHM) – 50 места. Трета сила в парламента е Социалдемократическата партия (СДП/PSD) на Албания на Том Доши с 3 места, следвана от Партия "Възможност" (ПВ/PM) на Агрон Шехай с 2 мандата и Движение "Заедно" (ДЗ/LB) на Арлинд Чори и Коалиция Инициатива "Албания става" (ИАС/NSHB) на Адриатик Ляпай и Ендрит Шабани с по един мандат.

От общо 140 депутати 72 са народни представители за първи път, отбелязва АТА.

Депутатите идват от различни професионални направления: 32 – от правото, 31 – от икономиката, а останалите са в сферите медицина, природни, социални, политически науки, инженерство, изкуство и предприемачество. Общо 25 души сред народните представители имат титлата "Доктор на науките", а петима – "Професор".