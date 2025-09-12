Турските власти са задържали 161 заподозрени за връзки с „Ислямска държава“

Турските сили за сигурност са задържали 161 заподозрени за връзки с терористичната организация „Ислямска държава“ (ДАЕШ) в рамките на серия от операции, проведени през последната седмица, съобщи вътрешният министър Али Йерликая, цитиран от „Тюркийе тудей“.

В платформата Екс Йерликая написа, че антитерористични екипи са извършили едновременни операции в 38 окръга на страната, включително в Анкара и Истанбул.

Задържаните са обвинени в членство в „Ислямска държава“ и в оказване на финансова подкрепа на групировката.

Министърът допълни, че при акциите са били конфискувани незаконни оръжия, организационни документи и дигитални материали.