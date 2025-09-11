site.btaБившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску остава под съдебен контрол
Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску остава под съдебен контрол за още 60 дни по делото, по което е съден за изявления, съдържащи пропаганда на фашистки, легионерски, расистки или ксенофобски идеи, концепции или доктрини. Това реши днес съдът в Букурещ, предават местните медии. Магистратите отхвърлиха като неоснователна жалбата срещу тази мярка, подадена от Джорджеску.
Той бе посрещнат пред сградата на съда от голяма група поддръжници, които носеха цветя и развяваха знамена. Много от тях скандираха лозунги срещу злоупотребите на съдебната система и поискаха пълното му освобождаване.
По-рано тази година срещу бившия кандидат за президент бяха повдигнати шест обвинения, включително за подготовка на план за дестабилизация на Румъния и действия срещу конституционния ред, а по-късно бе добавено и седмо обвинение - за легионерска пропаганда.
Като част от мярката за съдебен контрол, Джорджеску има няколко забрани, включително да напуска страната без одобрението на съдебните власти и да публикува съдържание с легионерски, фашистки, антисемитски, расистки или ксенофобски характер в социалните медии.
Бившият кандидат за президент Калин Джорджеску обяви неотдавна, че се оттегля от политическия живот. През ноември 2024 г. той получи най-много гласове на първия кръг на президентските избори. Вотът обаче беше анулиран от Конституционния съд с мотива, че има убедителни данни за чуждестранна намеса в изборния процес. Твърди се, че кандидатурата на Джорджеску, който е краен националист с антиевропейски и антинатовски послания, е била подкрепена от руска намеса и хибридна кампания за влияние в ТикТок.
/ВН/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина