Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску остава под съдебен контрол

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Снимка: AP Photo/Vadim Ghirda
Букурещ ,  
11.09.2025 16:42
 (БТА)

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску остава под съдебен контрол за още 60 дни по делото, по което е съден за изявления, съдържащи пропаганда на фашистки, легионерски, расистки или ксенофобски идеи, концепции или доктрини. Това реши днес съдът в Букурещ, предават местните медии. Магистратите отхвърлиха като неоснователна жалбата срещу тази мярка, подадена от Джорджеску.

Той бе посрещнат пред сградата на съда от голяма група поддръжници, които носеха цветя и развяваха знамена. Много от тях скандираха лозунги срещу злоупотребите на съдебната система и поискаха пълното му освобождаване.

По-рано тази година срещу бившия кандидат за президент бяха повдигнати шест обвинения, включително за подготовка на план за дестабилизация на Румъния и действия срещу конституционния ред, а по-късно бе добавено и седмо обвинение - за легионерска пропаганда.

Като част от мярката за съдебен контрол, Джорджеску има няколко забрани, включително да напуска страната без одобрението на съдебните власти и да публикува съдържание с легионерски, фашистки, антисемитски, расистки или ксенофобски характер в социалните медии.

Бившият кандидат за президент Калин Джорджеску обяви неотдавна, че се оттегля от политическия живот. През ноември 2024 г. той получи най-много гласове на първия кръг на президентските избори. Вотът обаче беше анулиран от Конституционния съд с мотива, че има убедителни данни за чуждестранна намеса в изборния процес. Твърди се, че кандидатурата на Джорджеску, който е краен националист с антиевропейски и антинатовски послания, е била подкрепена от руска намеса и хибридна кампания за влияние в ТикТок.

 

/ВН/

