Пик на годишната инфлация от почти 10 процента отчете Румъния

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Снимка: Илко Вълков/БТА
Букурещ,  
11.09.2025 13:22
Годишното равнище на инфлация в Румъния през август се повиши до 9,9 процента спрямо 7,84 процента през юли, сочат данните на Националния статистически институт, публикувани днес.

В разпространената информация се посочва, че това се е случило в условия, в които цените на нехранителните продукти са се покачили с 10,48 на сто, на услугите с 9,85 процента, а на хранителните стоки с 8,92 процента.

Най-много са поскъпнали плодовете, електроенергията, водата и медицинските услуги.

Експертите коментират, че ръстът на инфлацията се дължи най-вече на увеличението на ставките на ДДС и акцизите от 1 август.

„Това, което се случи през юли и това, което се случи през август, е резултат от първия пакет бюджетно-фискални мерки на правителството на Илие Боложан“, коментира в ефира на Евронюз Румъния икономистът Адриан Кодърлашу.

През август управителят на Националната банка на Румъния Мугур Исъреску прогнозира, че пикът на инфлацията в страната ще настъпи именно през септември. Той смята, че Румъния може да избегне рецесия, ако увеличи усвояването на европейски средства и инвестициите, финансирани с европейски пари.

 

