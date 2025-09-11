Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
Десет ръководители на турски медиен холдинг са задържани при операция на прокуратурата
Снимка: Владимир Шоков/БТА - изображението е илюстративно
11.09.2025 08:28
 (БТА)

Десет души на ръководни позиции в турския „Джан холдинг“, чиято собственост са и водещите турски медии „Шоу тв“ („Show TV“) и „Хабертюрк“ („Habeturk“), „Блумбърг“ („Bloomberg“), бяха задържани при операция на турската Главна прокуратура в Истанбул, съобщи онлайн изданието "Хюриет". 

Арестите са по обвинения за създаване на организирана престъпна група, измами и пране на пари. По време на операцията са запечатани 121 фирми на холдинга. Екипите на място продължават да извършват изземане и претърсване в офиса на холдинга на пл. „Таксим“ в Истанбул, както и в автомобилите и жилищата на арестуваните. 

Медиите, които са собственост на "Джан холдинг", не са сочени за опозиционни. Проверка на БТА показва, че телевизиите продължават да излъчват без прекъсване, а сайтът "Хабертюрк" - да публикува информация. Все още няма официален коментар на холдинга за операцията. 

/ПК/

