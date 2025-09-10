Турция отчете рекорд в износа си за Германия и обяви, че икономиката ѝ преминава успешно през процеса на стабилизиране и става все по-силна, предаде Анадолската агенция. Данните, представени от Турската агенция по износ, показват че износът за месец август 2025 г. бележи ръст от 4,3 на сто спрямо същия период на минала година, с което достига 178,1 млрд. долара.

С продажбите в периода януари-август 2025 г., които възлизат на 13,1 млрд. долара, Турция поставя рекорд в износа за Германия. В същото време данните показват ръст от 9,4 на сто, тъй като за същия период на миналата година износът към Германия се изчислява на 11,9 млрд. долара. Това е и страната, за която Турция изнася най-много, следвана от Великобритания с износ за 9 млрд. долара, САЩ с износ за 8,5 млрд. долара, Италия с износ за 8,2 млрд. долара и Испания, където пристигат стоки от Турция на стойност 6,8 млрд. долара.

Анализът на износа по сектори показва, че автомобилите са най-изнасяната стока от Турция за Германия. В цифрово изражение това прави 4,3 млрд. долара. На второ място с износ за 1,9 млрд. долара се нареждат дрехите и конфекцията, следвани от металите за 1 млрд. долара и електронните устройства и електротехника за близо 900 млн. долара.

Статистиката на износа по градове нарежда Истанбул на челното място с износ на 5,1 млрд. долара, Бурса с износ за 1,7 млрд. долара, Коджаели с износ за 1,6 млрд. долара, Измир с 954,3 млн. долара и Анкара с 674,8 млн. долара.