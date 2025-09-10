Всяка криза в Сърбия има потенциала да се пренесе в целия регион, заяви опозиционният сръбски депутат Павле Гърбович в Страсбург

Не подценявайте ситуацията в Сърбия, защото Сърбия е най-голямата страна в региона на Западните Балкани и всяка криза, която се случва в Сърбия, има голям потенциал да бъде изнесена в нашия регион — в Хърватия, в Северна Македония, в Черна гора, особено в Косово. Това заяви пред журналисти в Страсбург сръбският депутат Павле Гърбович, председател на опозиционното Движение на свободните граждани.

„Ако тази нестабилност остане през следващата година, аз съм много загрижен за бъдещето на Сърбия със или без Александър Вучич“, допълни Гърбович, който участва в среща с европейски журналисти в Европейския парламент днес в Страсбург заедно със своя колега Натан Албахари – бивш депутат и настоящ секретар на Движение на свободните граждани. Срещата на двамата представители на сръбската опозиция бе осъществена със съдействието на евродепутата Хелмут Брандщтетер от групата на либералите в Европейския парламент „Обнови Европа“ - Renew Europe.

Гърбович отбеляза, че в Сърбия има много хора, които са били или все още са разочаровани от подхода на Европейския съюз към страната, защото много хора са загубили вяра, че някога Сърбия ще стане член на ЕС, тъй като процесът продължава твърде дълго.

„Много хора имат усещането, че ЕС е готов да пожертва демокрацията в Сърбия. Така че хората чувстват, че са сами, че никой в Европа всъщност не се интересува от правата на човека, от свободата на словото, свободата на медиите, от независимите институции“, отбеляза той. „За нас е много важно да чуем ясна реакция от институциите. Чухме я в Европейския парламент, но също така се надяваме да я чуем и от Европейската комисия, от изпълнителната власт на европейските институции“.

Според него хората в Сърбия вече не се страхуват от политическия режим.

„Много е важно за нас в момента — и това е причината подкрепата на ЕС да е толкова важна за сръбското общество — какво ще стане със Сърбия след режима. Ние вярваме, че при нормални обстоятелства Сърбия ще избере европейско бъдеще“, заключи той.

Натан Албахари отбеляза, че на обсъждане в ЕП днес е била приета възможността за изпращане на мисия за установяване на фактите в ситуацията в Сърбия.

“Това е нещо, което за проевропейските избиратели е изключително важно — да чуят, че европейските институции като ЕП, а се надяваме и ЕК, ще предприемат проактивен подход и ще се дистанцират от типичните изявления от рода на „виждаме добри реформи, потенциал, искаме да работим с президента (на Сърбия Александър) Вучич“, подчерта той.

По думите му обаче Вучич не се интересува от Европейския съюз.

“Той го третира като банкомат, за да финансира проектите си, развитието си, да демонстрира, че е икономически силен, но ценностната основа напълно липсва. Позицията на г-н Вучич по отношение на Русия е изключително обезпокоителна. Сърбия, както знаете, не е въвела никакви ограничителни мерки срещу Руската федерация“, посочи Албахари.

Според него правителството на управляващата Сръбска прогресивна партия седи на два стола повече от десетилетие — „играе и от двете страни, прави една крачка напред и две назад“.

„Г-н Вучич е известен с това, че създава кризи — било то в Косово, било в региона или в Сърбия — а след това потушава тази криза и казва на своите европейски партньори: „е, само аз мога да реша това“, след което получава аплодисменти, и те мислят, че това е движение напред. Сърбия е в застой, а ние трябва да извадим Сърбия от този застой и да я накараме реално да напредва към Европейския съюз“, заяви сръбският депутат.

Гърбович и Албахари подчертаха, че макар студентското движение в Сърбия да стои в основата на мащабните протести в последните десет месеца, то не е политическо движение.

„Каква е позицията, каква е ролята и основната задача на опозиционната партия? Да създаде нещо, което допълва тези движения и което може да предложи ясно решение и ясна визия за Сърбия след това. И затова сме тук в момента в Страсбург, тук в Европейския парламент. За да покажем, че тези политически сили съществуват в Сърбия“, подчерта Гърбович.

Албахари допълни, че е изключително важно да се възстанови разбирането, че правителството може да бъде сменено чрез урната. „И мисля, че ако искаме да защитим сръбската демокрация, а и Западните Балкани да бъдат стабилни и демократични, е нужна стабилна и демократична Сърбия, за да напредне целият регион“, каза още той.