Сърбия трябва да покаже реална воля за реформи и да преодолее дълбоките разделения, заяви еврокомисарят по разширяването в Страсбург

След десет месеца на протести сръбското общество е силно поляризирано, а напрежението се отразява по улиците в страната, предупреди еврокомисарят по разширяването Марта Кос от трибуната на Европейския парламент в Страсбург. Тя призова Сърбия да покаже реална воля за реформи и преодоляване на дълбоките разделения.

„Европейската комисия осъжда всички актове на омраза, вандализъм и насилие и продължава да призовава за деескалация на напрежението“, каза Кос и допълни, че уважението към основните права и ценности, включително свободата на мирни събрания, медийната и академичната свобода, е ключово условие за напредъка на Сърбия към членство в Европейския съюз.

Тя допълни, че това включва и избягването на всякакъв вид насилие срещу представители на правителството и техните семейства, както и срещу помещения на партии като средство за политически протест.

Кос припомни, че Брюксел последователно е акцентирал върху нуждата от защита на независимостта на съдебната власт и осъжда насилието и заплахите срещу магистрати.

„Свободата на медиите е един от основополагащите стълбове на демократичното общество и решаващ елемент за процеса на присъединяване на Сърбия към ЕС“, заяви Кос, като добави, че политическото и икономическо влияние върху медиите в страната продължава да предизвиква безпокойства.

По отношение на медиите тя призова Белград да гарантира, че журналистите могат да работят без натиск и заплахи. „Атаките, на които журналистите са подложени в контекста на протестите, трябва да спрат, включително съобщените случаи на полицейска намеса и словесни нападки от висши длъжностни лица“, заяви еврокомисарят.

Комисията подчертава още, че разпространението на дезинформация и враждебни политически изказвания, включително насочени срещу ЕС, противоречат на ценностите и стандартите на Съюза. „Ние искаме наистина демократична Сърбия в рамките на ЕС. Като комисар по въпросите на разширяването, аз съм искрено отдадена на това“, увери Кос.

Същевременно тя отправи критики към скорошните действия на сръбското ръководство.

„Участието на президента Вучич във военни паради в Москва и Пекин, придружено от критични изявления към ЕС и негови представители, не е това, което се очаква от страна кандидат“, коментира Кос.

По думите ѝ Сърбия трябва да покаже искреност в ангажимента си към европейския път чрез конкретни действия: „Време е да се постигнат конкретни резултати в борбата с корупцията, укрепване на върховенството на закона, медийната свобода и изборните реформи“, подчерта тя

Еврокомисарят настоя за създаване на благоприятна среда за гражданското общество и защита на независимите гласове. „Сплашването и натискът върху гражданското общество не са начинът, по който действаме в ЕС, и не трябва да бъдат толерирани“, подчерта тя.

Антиправителствените протести, които вече са в десетия си месец, настояват властите да бъдат подведени под отговорност за смъртта на 16 души при срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември миналата година. Демонстрантите обвиняват полицията в жестокост при разпръскването на протестите, обвинение, което властите отричат.

Същевременно сръбският президентът Александър Вучич отказа да свика предсрочни парламентарни избори, които бяха поискани през май от студентите, които блокираха над 60 факултета в страната.