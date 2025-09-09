АНА-МПА: Пътната карта за делимитиране на морските зони с Либия ще бъде представена до края на годината, каза гръцкият външен министър Герапетритис

„Опитваме се да имаме многостранна и балансирана политика в Либия, която е трудна страна“, отбеляза днес гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис в интервю за радиостанция „Параполитика“, като същевременно подчерта, че „колкото повече си сътрудничим, толкова повече възпрепятстваме ратифицирането на турско-либийския меморандум“. Това предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

„Засега имам чувството, че не сме в опасност по отношение на евентуална ратификация, но сме нащрек“, каза той и добави:

„Разбираме, че турско-либийският меморандум е нищожен по същество. Дори да има ратификация от парламента, което не виждам в близко бъдеще, това няма да го направи законен по следната проста причина: Турция и Либия не са съседни държави като Гърция и Либия.“

Както Герапетритис обясни, „имаме две правителства, едното в източна и едното в западна Либия, и се опитваме да балансираме двете“.

Относно отношенията с правителството на ген. Халифа Хафтар (на Източна Либия), гръцкият външен министър каза, че те никога не са били изоставени, като е направен опит за възстановяване на отношенията и със Западна Либия.

Целта на Гърция е да започне усилия с Либия за делимитиране на морската границата, каза Герапетритис, отбелязвайки, че пътната карта за започване на разговорите ще бъде представена до края на годината.

Напоследък миграционните потоци от Либия са сведени до минимум, а Гърция е единствената европейска държава, която в момента води разговори с всички страни в Либия на най-високо ниво, каза гръцкият външен министър.

Освен това, добави той, „няма ратифициране на турско-либийския меморандум, така че усилията, които се полагат за развитие на отношенията ни с Либия, засега са напълно успешни“.

Той отбеляза, че когато интересите са споделени, се предотвратява всичко, което би могло да създаде проблем.

„Има интереси, които се стремят да предотвратят осъществяването на електроенергийната връзка“

Гръцкият външен министър заяви, че проектът за изграждане на електрическа връзка между Гърция, Кипър и Израел е изключително важен проект, най-вече за Кипър, защото премахва енергийната му изолация.

„Гърция от самото начало не просто съдейства, а промотира този въпрос. Както премиерът, така и аз ясно заявихме в изявленията си, че Гърция желае проектът да продължи и че проектът ще продължи“, каза той.

Той отбеляза, че макар през последните дни да е имало технически и икономически проблеми относно неговата жизнеспособност, президентът на Република Кипър „повтори позицията, че това е проект от стратегическо значение“.

„С решаването на определени финансови и технически въпроси проектът ще продължи в сътрудничество с компанията, която ще извърши планирането му в близко бъдеще“, посочи той.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)