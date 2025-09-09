Румънците подкрепят прозападната посока, но изискват защита на националните интереси, показва проучване

По-голямата част от населението или четирима от всеки петима румънци заявяват, че са за ЕС и за НАТО. Това показва ново проучване на социологическата агенция ИНСКОП, публикувано на официалния й профил във Фейсбук.

На въпрос в каква посока трябва да се движи страната по отношение на политическите и военните съюзи, 78,9 процента от анкетираните посочват Запада (т.е. ЕС, САЩ, НАТО), докато 7,8 на сто избират Изтока (т.е. Русия, Китай). 13,3 процента не знаят или не отговарят.

83,3 процента от запитаните оценяват членството на Румъния в Европейския съюз като нещо положително, докато 12,4 на сто са на противоположния полюс и смятат, че страната трябва да напусне ЕС. Процентът на неотговорилите е 4,3 на сто.

83,7 на сто от анкетираните оценяват и членството на Румъния в НАТО като нещо положително, докато за 11,7 на сто страната не трябва да бъде в Алианса. 4,6 процента не знаят или не отговарят.

На въпрос до каква степен са съгласни или не с твърдението: „Румъния трябва да защитава националните си интереси, когато не е съгласна с правилата на Европейския съюз, дори ако рискува да намали ползите или интересите си, свързани с членството“, 84,6 на сто от анкетираните са съгласни, 13,1 процента не са съгласни, а 2,3 на сто не знаят или не отговарят.

65,7 процента от румънците приемат твърдението „Правомощията за вземане на решения на държавите членки в рамките на Европейския съюз трябва да се увеличат, а правомощията на органите на Общността (Европейска комисия, Европейски парламент) трябва да намалеят“. 24,4 процента го отхвърлят, 9,9 на сто не знаят или не отговарят.

38,1 процента от румънците смятат, че членството на Румъния в Европейския съюз ограничава твърде много националната независимост, докато 52,4 на сто са на противоположното мнение. Делът на неотговорилите е 9,5 процента.

„Преобладаващото мнозинство от населението подкрепя ориентацията на Румъния към Запада (ЕС, САЩ, НАТО), което отразява стабилно закотвяне в евроатлантическото пространство, възприемано като гарант за национална сигурност и просперитет. Същевременно критичното отношение към връзката между членството в ЕС и защитата на националните интереси отразява появата на двойна политическа култура, в която интеграцията и суверенитетът се възприемат едновременно като потребности и източници на напрежение“, коментира директорът на ИНСКОП Ремус Щефуряк, цитиран от Диджи24.

Според координатора на изследването Кармен Митря цифрите крият парадоксална реалност.

„По-голямата част от румънците (52,4 процента) заявяват, че членството в ЕС не ограничава националната независимост. Това е ясен знак за доверие в интеграцията. Въпреки това, почти четирима от десет румънци (38,1 процента) чувстват обратното, възприемайки Европейския съюз като фактор на ограничаване. Този дял е достатъчно голям, за да генерира политическа съпротива срещу всяка инициатива, наложена от Брюксел“, отбелязва тя.

Проучването е проведено между 4 и 10 август чрез телефонно интервю и включва 1107 души над 18 години.